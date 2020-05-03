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      Моторошна ДТП в Кременчуці: Chevrolet врізався у вантажівку і загорівся, є загиблі – фото

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      ДТП в Кременчуці 2 травня: Chevrolet врізався у вантажівку DAF
      Аварія в Кременчуці / Нацполіція

      У Кременчуці, що на Полтавщині, 2 травня, легковик зіткнувся з вантажівкою і загорівся. Двоє людей загинули.

      Аварія сталася близько 22:25 на вулиці Вадима Пугачова. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

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      Загинули 57-річний водій і 40-річна пасажирка легкового автомобіля Chevrolet Epica.

      Легковик зіткнувся із зустрічним вантажним автомобілем DAF з рефрижераторним напівпричепом.

      Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

      дтп в Кременчуці
      Аварія в Кременчуці / Фото Нацполіції

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Полтави Новини Кременчука Аварії та ДТП Новини України
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