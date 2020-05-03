Моторошна ДТП в Кременчуці: Chevrolet врізався у вантажівку і загорівся, є загиблі – фото
У Кременчуці, що на Полтавщині, 2 травня, легковик зіткнувся з вантажівкою і загорівся. Двоє людей загинули.
Аварія сталася близько 22:25 на вулиці Вадима Пугачова. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
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Загинули 57-річний водій і 40-річна пасажирка легкового автомобіля Chevrolet Epica.
Легковик зіткнувся із зустрічним вантажним автомобілем DAF з рефрижераторним напівпричепом.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.