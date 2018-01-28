Моторошна смерть: американську модель вбили та розчленували
17:50, сьогодні 6318 Читать новость на русском
У містечку Алоха штату Орегон, що в США, знайшли тіло 28-річної американської моделі і акторки Сари Жгоул.
Про це пише видання The Sun.
Читайте також: Подружжя жорстоко вбили на Закарпатті
При цьому тіло зірки було обезголовлене і розчленоване, а частини поміщені в різні валізи.
Валізи з тілом Жгоул знайшли в багажнику BMW. У жінки залишилася маленька дитина.
Поліція вже арештувала підозрюваного, який спробував накласти на себе руки як тільки побачив представників правоохоронних органів. Наразі поліція не розголошує ім'я підозрюваного.
В США вбили модель
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Міністр інфраструктури прогнозує зникнення маршруток11 грудня 2017 , 21:06
Головні новини 8 січня: затримання вбивці Ноздровської, обурлива заява Росії, сутички під Лаврою9 січня , 09:01
Українська ведуча порівняла себе з Дженніфер Лопес7 листопада 2017 , 15:15
Рятувальники попередили українців про потужні бурі5 жовтня 2017 , 18:04