Моторошна смерть: американську модель вбили та розчленували

У містечку Алоха штату Орегон, що в США, знайшли тіло 28-річної американської моделі і акторки Сари Жгоул.

Про це пише видання The Sun.

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При цьому тіло зірки було обезголовлене і розчленоване, а частини поміщені в різні валізи.

Валізи з тілом Жгоул знайшли в багажнику BMW. У жінки залишилася маленька дитина.

Поліція вже арештувала підозрюваного, який спробував накласти на себе руки як тільки побачив представників правоохоронних органів. Наразі поліція не розголошує ім'я підозрюваного.

В США вбили модель