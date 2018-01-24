Моторошна смерть хлопчика в Умані: з'явились фото школяра
Знайомі і близькі 12-річного Руслана Непотенка, який загинув на канатній дорозі в Умані, досі не можуть відійти від пережитого.
Про це повідомляє "Обозреватель".
"Руслан був активним хлопчиком, траплялося, що порушував дисципліну. По частині навчання зірок з неба також не хапав, при цьому він був добрим, товариським і чуйним", – згадують викладачі школи №11, де навчався Руслан.
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Поховали хлопчика на міському кладовищі. Зазначимо, батьки загиблого виховують ще двох дітей.
12-річний хлопчик Руслан Непотенко трагічно загинув на атракціоні в Умані
Поліція розпочала досудове розслідування за статтею "Службова недбалість", адже службові особи Національного дендрологічного парку "Софіївка" належним чином не виконували свої службові обов'язки і не вжили заходів щодо повного демонтажу канатної дороги, що і призвело до нещасного випадку.
12-річний хлопчик Руслан Непотенко трагінчо загинув на атракціоні в Умані
Нагадаємо, в Умані, що на Черкащині, школярі, гуляючи парком, вирішили прив’язатися мотузками до металевих тросів, аби покататися на непрацюючій канатній дорозі.
Дитячі розваги у відомому дендропарку "Софіївка" завершилися жахливою загибеллю 12-річного хлопця.
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