Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала статистику смертності в результаті дорожньо-транспортних пригод. Одна з причин гибелі людей – “заглушки” на паски безпеки, які використовують водії для того, "щоб "надокучливий" автомобіль не набридав сигналом з нагадуванням пристебнутися".

Про це Супрун написала у Facebook.

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Супрун назвала ДТП глобальною проблемою у всьому світі, "адже кожні 1,22 хвилини гине людина в аваріях на дорогах".

"До прикладу, на сайті roads.live.kiln.digital можна наочно можна прослідкувати зворотній відлік до наступної смерті, яка станеться у світі через автокатастрофу", – додала вона.



Сайт roads.live.kiln.digital з відліком часу до наступної смерті у результаті ДТП

Уляна Супрун наголошує, що "тільки за останні 3 місяці в Україні кожного дня помирало 6 людей. Та найгірше, що ці смерті – зазвичай молоді люди".

На сайті державного підприємства "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України" опублікована статистика ДТП за останні місяці в Україні.



Статистика ДТП з січня по березень 2018 року



Статистика ДТП з постраждалими з січня по березень 2018 року

Факти говорять про те, що використання пасків безпеки зменшує ризик смерті пасажирів на передньому сидінні на 40-50%, на задньому сидінні – на 25-75%,

– повідомляє виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Разом з цим, за її словами, люди "продовжують ігнорувати паски безпеки, ставити на них "заглушки", обмотувати їх навколо сидіння, аби "не пікало". Обурює, коли від безвідповідального ставлення дорослих гинуть діти, які беруть приклад від старших щодо ставлення до безпеки".

Супрун розповіла, що часто, коли викликає таксі у Києві, то доводиться мати справу з такими "заглушками" або відсутністю паска безпеки на задньому сидінні.

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