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      Моторошне ДТП у Києві: чоловік дивом врятувався, вистрибнувши з авто – відео

      394 Читать новость на русском
      ДТП у Києві / Київ Оперативний

      У мережі опублікували моторошне відео ДТП за участі вантажівки у Києві, на перехресті вулиць Полярна та Сім'ї Кульженків. Водій вантажівки заснув за кермом та почав зносити все на своєму шляху, влетівши у дві машини.

      Відео з'явилось на сторінці АЗС "KLO" у фейсбуці, адже саме поруч із заправкою трапився інцидент.

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      Чоловік за кермом одного із легковиків встиг вистрибнути із салону за лічені секунди до зіткнення.

      Дивіться відео, як чоловік вистрибнув із авто за лічені секунди до аварії:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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