Моторошне ДТП у Києві: чоловік дивом врятувався, вистрибнувши з авто – відео

У мережі опублікували моторошне відео ДТП за участі вантажівки у Києві, на перехресті вулиць Полярна та Сім'ї Кульженків. Водій вантажівки заснув за кермом та почав зносити все на своєму шляху, влетівши у дві машини.

Відео з'явилось на сторінці АЗС "KLO" у фейсбуці, адже саме поруч із заправкою трапився інцидент. Дивіться також: ДТП на виїзді з Києва: автомобіль збив на смерть двох велосипедистів – фото Чоловік за кермом одного із легковиків встиг вистрибнути із салону за лічені секунди до зіткнення. Дивіться відео, як чоловік вистрибнув із авто за лічені секунди до аварії: