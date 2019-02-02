Моторошне ДТП у Києві: водію Audi обрали запобіжний захід

У Шевченківському районному суді винуватцю смертельної автотрощі, яка відбулась у Києві 31 січня, обрали запобіжний захід.

Підозрюваного суд залишив під вартою до 1 квітня.

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Самого 29-ти річного киянина привезли до залу суду на каталці. Спілкуватись з пресою навідріз відмовився. Ба більше, майже увесь час засідання ховав обличчя під ковдрою. Результати експертизи на вміст наркотиків у крові поки невідомі.



Підозрюваного привезли на каталці під ковдрою



Хлопець увесь час засідання ховав обличчя під ковдрою

За словами очевидців, під час скоєння аварії він був в неадекватному стані.

Дивіться відео зі залу суду, де обирали запобіжний захід водію Audi:

Що сталося на перетині проспекту Перемоги у Києві? Ввечері 31 січня позашляховик Audi на шаленій швидкості вилетів на перехрестя на проспекті Перемоги, протаранив легковик Mazda, за кермом якого була 47-річна жінка, та зачепив ще три авто. Водійка Mazda померла по дорозі в лікарню.

Смертельна ДТП у Києві на проспекті Перемоги: відео 18+