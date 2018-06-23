Моторошне ДТП у Кривому Розі: нетверезий водій на смерть збив двох молодих жінок

У Кривому Розі нетверезий 27-річний водій наїхав на двох жінок-пішоходів. Внаслідок отриманих травм 21-річна та 27-річна жінки загинули на місці.

Автомобіль від удару перекинуло на дах, передає Нацполіція Дніпропетровщини. Читайте також: У Кривому Розі впіймали небезпечного маньяка, його жертвами стали 6 жінок 27-річний водій перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на двох жінок 21 та 27 років, які йшли по проїжджий частині вулиці Світлогірської у Кривому Розі,

– йдеться у повідомленні. Зазначається, що водій авто отримав незначні тілесні ушкодження. Автопригода трапилась близько 4 ранку 23 червня.

Автомобіль від удару перекинуло на дах Наразі триває досудове слідство.

Місце інциденту