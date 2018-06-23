Моторошне ДТП у Кривому Розі: нетверезий водій на смерть збив двох молодих жінок
У Кривому Розі нетверезий 27-річний водій наїхав на двох жінок-пішоходів. Внаслідок отриманих травм 21-річна та 27-річна жінки загинули на місці.
Автомобіль від удару перекинуло на дах, передає Нацполіція Дніпропетровщини.
Читайте також: У Кривому Розі впіймали небезпечного маньяка, його жертвами стали 6 жінок
27-річний водій перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на двох жінок 21 та 27 років, які йшли по проїжджий частині вулиці Світлогірської у Кривому Розі,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій авто отримав незначні тілесні ушкодження. Автопригода трапилась близько 4 ранку 24 червня.
Автомобіль від удару перекинуло на дах
Наразі триває досудове слідство.
Місце інциденту
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі