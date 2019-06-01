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      Моторошна ДТП у Санкт-Петербурзі: автомобіль влетів у натовп людей – фото та відео

      1194 Читать новость на русском
      ДТП у Петербурзі
      ДТП у Петербурзі / Фото з соцмереж ("Питер онлайн")

      Водій автомобіля Renault Logan в'їхав у натовп людей, які стояли на перехресті й готувалися перейти дорогу. Дивом ніхто не загинув, постраждали лише двоє дорослих і восьмирічний хлопчик. ДТП трапилася у російському місті Санкт-Петербург увечері 1 червня.

      ДТП трапилася о 17:50 біля Троїцького мосту у Санкт-Петербурзі. Авто на шаленій швидкості поїхало через пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора, повідомили журналісти видання "Фонтанка".

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      Встановлено, що водій вилетів на тротуар, врізався у дорожні знаки, однак під колеса потрапили й люди – пішохід, велосипедист і восьмирічна дитина.


      Авто придавило знаками про пішохідний перехід

      ДТП
      На тротуарі стояли кількадесят людей, жертв могло бути значно більше

      ДТП
      Найбільше постраждали двоє чоловіків та восьмирічна дитина

      ДТП
      Водія авто правоохоронці буквально врятували від людського самосуду

      дтп
      Постраждалих забрала швидка допомога

      ДТП
      Відомо, що в авто був пасажир, проте водій не визнав, що займався таксуванням

      Відразу ж після ДТП машину спробували взяти штурмом перехожі, але від розправи водія врятували поліцейські і заховали його у службовому автомобілі.

      Наїзд на людей потрапив на камери: дивіться відео (момент аварії – на 15-20 секундах)

      Свідки ДТП у соціальних мережах розповіли, що за кермом Renault Logan був 22-річний громадянин Узбекистану. Чи був він тверезий і які загалом причини аварії – встановлюють правоохоронці. 

      В Україні схожа аварія трапилася 18 жовтня 2017 року у Харкові – зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Загинули 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Жертви Новини Росії
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