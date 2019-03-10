Моторошне ДТП у Тернополі: за кермом була 13-літня дівчинка, вона у комі

Автомобілі Subaru та Volkswagen Passat зіткнулися у Тернополі у суботу, 9 березня.

За кермом Subaru була 13-річна дівчина, жителька села Почапинці, повідомили в UA:Тернопіль.

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Дитина отримала важкі травми та була госпіталізована в Тернопільську обласну дитячу лікарню. За словами медиків, зараз вона – у комі.

Водій авто Volkswagen внаслідок інциденту не постраждав.

Слідство з'ясовуватиме, чому за кермом була неповнолітня та що стало причиною ДТП.

У Тернополі сталося ДТП: дивіться відео