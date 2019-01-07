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      Моторошне вбивство студенток у Харкові: загадкові подробиці справи

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      Підозрюваного у вбивстві харківських студенток затримали на кладовищі у Стамбулі
      Підозрюваного у вбивстві харківських студенток затримали на кладовищі у Стамбулі / фото з відкритих джерел

      21-річний хлопець, який приїхав із Туреччини до Харкова і зарізав двох своїх землячок, залишив записку на могилі власного батька. Саме на кладовищі в Стамбулі його і затримали правоохоронці.

      Раніше 24 канал писав про те, що 3 січня працівники поліції знайшли тіла двох студенток із Туреччини з ознаками насильницької смерті в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській. Згодом підозрюваного у їх вбивстві затримали у Стамбулі.

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      Підозрюваний у подвійному вбивстві – Цокмез Гусний Цан – колишній бойфренд однієї із убитих дівчат, а саме – Букет Йілдиз. Відомо, що хлопець прилетів до Харкова з Туреччини напередодні Нового року, щоб зустріти його з коханою, але в підсумку свято закінчилося трагедією. Через пару днів після вбивства він сів на літак і полетів до Туреччини, передає "Апостроф".

      Фото вбитих у Харкові студенток із Туреччини

      Правоохоронці виявили його на кладовищі, біля могили батька. Перше, що сказав підозрюваний: "Я не вбивав!" З собою у Цана був пістолет і ніж. Як повідомляють турецькі ЗМІ, також поліція знайшла на надгробному камені записку.

      У цьому світі немає справедливості. Якщо навіть мене посадять на 100 років до в'язниці, все одно я щодня несу своє покарання,
      – мовилось у ній.

      Записку у Туреччині розшифрували: сенс її в тому, що доля вже покарала підозрюваного, коли забрала батька. І тюрма – не покарання для нього, тому що він давно вже живе з гіршим покаранням. Так, у цій записці також немає жалю про те, що він убив дівчат.

      Додамо, що допитаний турецькими поліцейськими підозрюваний нібито зізнався, що давно готувався до цього вбивства і мав намір позбавити життя обох дівчат.

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      Тим часом в Туреччині рідні убитих студенток готуються до похорону. За повідомленнями місцевої преси, обидві дівчини були єдиними дітьми у своїх сім'ях. Причому батьки Букет Йілдиз навіть не підозрювали, що у дочки є одержимий шанувальник.

      Досить дивною деталлю залишається запис із відеокамер Харківського аеропорту, на яких видно, як хлопець піднімається на ескалаторі в зону контролю, при цьому махає рукою і посилає повітряні поцілунки комусь, хто стоїть внизу.


      Підозрюваний у вбивстві дівчат

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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