Моторошне вбивство студенток у Харкові: загадкові подробиці справи

21-річний хлопець, який приїхав із Туреччини до Харкова і зарізав двох своїх землячок, залишив записку на могилі власного батька. Саме на кладовищі в Стамбулі його і затримали правоохоронці.

Раніше 24 канал писав про те, що 3 січня працівники поліції знайшли тіла двох студенток із Туреччини з ознаками насильницької смерті в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській. Згодом підозрюваного у їх вбивстві затримали у Стамбулі.

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Підозрюваний у подвійному вбивстві – Цокмез Гусний Цан – колишній бойфренд однієї із убитих дівчат, а саме – Букет Йілдиз. Відомо, що хлопець прилетів до Харкова з Туреччини напередодні Нового року, щоб зустріти його з коханою, але в підсумку свято закінчилося трагедією. Через пару днів після вбивства він сів на літак і полетів до Туреччини, передає "Апостроф".

Фото вбитих у Харкові студенток із Туреччини

Правоохоронці виявили його на кладовищі, біля могили батька. Перше, що сказав підозрюваний: "Я не вбивав!" З собою у Цана був пістолет і ніж. Як повідомляють турецькі ЗМІ, також поліція знайшла на надгробному камені записку.

У цьому світі немає справедливості. Якщо навіть мене посадять на 100 років до в'язниці, все одно я щодня несу своє покарання,

– мовилось у ній.

Записку у Туреччині розшифрували: сенс її в тому, що доля вже покарала підозрюваного, коли забрала батька. І тюрма – не покарання для нього, тому що він давно вже живе з гіршим покаранням. Так, у цій записці також немає жалю про те, що він убив дівчат.

Додамо, що допитаний турецькими поліцейськими підозрюваний нібито зізнався, що давно готувався до цього вбивства і мав намір позбавити життя обох дівчат.

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Тим часом в Туреччині рідні убитих студенток готуються до похорону. За повідомленнями місцевої преси, обидві дівчини були єдиними дітьми у своїх сім'ях. Причому батьки Букет Йілдиз навіть не підозрювали, що у дочки є одержимий шанувальник.

Досить дивною деталлю залишається запис із відеокамер Харківського аеропорту, на яких видно, як хлопець піднімається на ескалаторі в зону контролю, при цьому махає рукою і посилає повітряні поцілунки комусь, хто стоїть внизу.



Підозрюваний у вбивстві дівчат