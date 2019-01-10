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      Дакар-2019: топ-відео моторошних аварій та прекрасних краєвидів смертельної гонки

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      Ралі Дакар 2019: огляд, відео
      Топ-моменти смертельної гонки Дакар-2019 / twitter.com

      Ралі Дакар – одна з найбільш небезпечних гонок у світі – триває у Південній Америці. Уже минуло три етапи, під час яких сформувалися лідери. Традиційно під час складної гонки виникали проблеми в ряду провідних пілотів.

      Читайте також: Дакар-2019: Усі результати 3-го етапу

      На машині Карлоса Сайнса виникли серйозні проблеми з переднім лівим колесом, яке ледь не відірвалося. Не солодко було й Себастьяну Льобу, машина якого також поламалася.

      Відео топ-моментів 1 етапу ралі Дакар

       

       

      Не обійшлося без прикрих падінь та драматичної боротьби.

      Відео топ-моментів 2 етапу ралі Дакар

       

       

      Третій етап запам'ятався жахливою аварією вантажівки.

      Відео топ-моментів 3 етапу ралі Дакар

       

       

      Як завжди, гонки Дакару радують своїми краєвидами. Цього разу в об'єктивах телекамер опинилася неймовірна природа Південної Америки.

      Відео краєвидів ралі Дакар

       

       

      Окрім того, мали місце епічні моменти, які могли завершитися трагедією.

      Відео небезпечних моментів ралі Дакар

       

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Перегони Ралі
      Джерело: 24 Канал
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