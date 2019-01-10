Дакар-2019: топ-відео моторошних аварій та прекрасних краєвидів смертельної гонки
Ралі Дакар – одна з найбільш небезпечних гонок у світі – триває у Південній Америці. Уже минуло три етапи, під час яких сформувалися лідери. Традиційно під час складної гонки виникали проблеми в ряду провідних пілотів.
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На машині Карлоса Сайнса виникли серйозні проблеми з переднім лівим колесом, яке ледь не відірвалося. Не солодко було й Себастьяну Льобу, машина якого також поламалася.
Відео топ-моментів 1 етапу ралі Дакар
Не обійшлося без прикрих падінь та драматичної боротьби.
Відео топ-моментів 2 етапу ралі Дакар
Третій етап запам'ятався жахливою аварією вантажівки.
Відео топ-моментів 3 етапу ралі Дакар
Як завжди, гонки Дакару радують своїми краєвидами. Цього разу в об'єктивах телекамер опинилася неймовірна природа Південної Америки.
Відео краєвидів ралі Дакар
Окрім того, мали місце епічні моменти, які могли завершитися трагедією.
Відео небезпечних моментів ралі Дакар
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