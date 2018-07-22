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Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня

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Топ-5 відео тижня
Топ-5 відео тижня / 24 канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Чорний день на українських дорогах: 21 людина загинула у чотирьох областях

20 липня став чорною датою для українських доріг: у чотирьох ДТП у Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій областях та у Києві загинуло одразу 21 особа, з них 5 – іноземці, громадяни Білорусі. Ще понад два десятки осіб потрапили до лікарень. У двох ДТП на Миколаївщині та Житомирщині рейсові мікроавтобуси зіштовхнулися з вантажівкою. У третій аварії водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з вантажівкою. А в четвертій ДТП автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими машинами.

Дивіться відео про масштабні смертельні аварії

Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним

На американського президента Дональда Трампа обрушився шквал критики від міжнародної спільноти після зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі. Навіть в його Республіканській партії, адже президент США проігнорував матеріали підготовлені його радниками для зустрічі з російським колегою. Очільнику Білого дому навіть закидають зраду державних інтересів і він терміново збирає нараду, щоби вирішити, як діяти далі. 

Дивіться відео про деталі зустрічі Трампа та Путіна

Путін зробив Трампу цікаву пропозицію щодо війни в Україні

Цілком імовірно, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Щоправда, поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.  Крім того, журналісти підкреслюють, що така пропозиція Путіна неабияк стривожить українських чиновників, особливо після того, як минулого тижня з’явилася можливість, що Трамп може визнати анексію Криму.

Дивіться відео щодо пропозиції Путіна щодо війни на Донбасі

Стало відомо, хто облив зеленкою Шабуніна

18 липня активісти влаштували акцію під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Вони вимагали відставки очільника САП Назара Холодницького, який і закрив провадження щодо сина міністра. Однак, під прокуратуру прийшли провокатори, облили Віталія Шабуніна зеленкою. У нього опік очей. За цим всім мирно спостерігала поліція. Зеленкою в Шабуніна поцілив Ростислав Федорко, поруч з ним був Олексій Середюк.

Дивіться відео про розслідування Центром протидії корупції цієї ситуації

 Росія посилює військову присутність на Донбасі та в Азовському морі

У звіті спостережної місії ОБСЄ йдеться про те, що Росія нагнала купу важкої техніки на окуповану частину Донбасу, а саме танки, крупнокаліберна артилерію. Ба більше, РФ нарощує військову присутність в Азовському морі, тероризуючи цивільні кораблі, які прямують до Маріуполя. Понад 150 затримань різних торговельних суден російськими військовими в Азовському морі за два місяці.

Дивіться відео про військову присутність Росії в Україні

 

Теги: Новини України Водний транспорт Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Війна на Донбасі Аварії та ДТП Жертви Відео тижня ДТП поблизу Житомира Новини Миколаєва Новини Києва Новини Хмельницького Віталій Шабунін
Джерело: 24 канал
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