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      Моторошні оповіді свідків Голодомору втілили у виставі в метро Києва: ексклюзивні фото та відео

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      Мистецький перфоманс під назвою "Ті, що блукають" відбувся 22 листопада у Києві на станції метро "Дорогожичі". В основі сценарію заходу – свідчення очевидців Голодомору.

      Проєкт стартував у 2018, його презентував Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" та театр-студія Veritas. Захід організували до 85-х роковин Голодомору як геноциду українського народу.

      До слова, все більше українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом, – результати опитування

      "В основі сценарію – свідчення очевидців Голодомору з архіву Меморіалу жертв Голодомору та опубліковані свідчення з книги "33-й: голод. Народна Книга-Меморіал", авторами-упорядниками якої є Лідія Коваленко та Володимир Маняк", – розповіли організатори.

      За їхніми словами, завданням цього перформансу було "вторгнутися в міський простір, вторгнутися на кілька хвилин у життя людей і змусити їх хоч на цей час задуматися про інші речі, аніж ті, про які ми зазвичай думаємо, коли їдемо у метро".

      "Це був важливий досвід і для акторів, і для людей у метро, за різноманітними рефлексіями яких ми могли спостерігати", – підсумували учасники перформансу.

      Дивіться відео 24 каналу, як саме відбувався захід:

      День пам'яті жертв голодоморів – його вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

      Голодомор 1932 – 1933 років був штучним голодом, спланованим і продуманим радянською владою. В українців у насильницький спосіб вилучили зерно та їжу, фактично позбавивши можливості вижити. Тоді загинули щонайменше 4 мільйони українців.

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      Автор: Олесь Друкач, Андрій Костюк
      Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини Голодомор
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