Моторошний реванш: поліцейські, які жорстоко катували людей, знову можуть повернутись на роботу

20 грудня чимало працівників Національної поліції України неофіційно відзначали своє старе улюблене свято – День міліції. Адже не секрет, що понад 90 % працівників нової поліції – це просто старі переатестовані кадри, які раніше були міліціянтами. І на день міліції деяким переатестованим міліціонерам переатестовані судді зробили чудовий подарунок. Їх випустили на волю із СІЗО.

Пам’ятаєте, два місяці тому в Харкові сталася жахлива історія? Прокуратура та Департамент внутрішньої безпеки поліції затримали шістьох поліцейських, які займалися катуванням та вимаганням хабарів на одній зі станцій харківського метро.

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Прокурори тоді також оприлюднили відео з камери спостереження на якому видно, як поліцейські б’ють і знущаються над громадянами. Подивіться на ці шокуючі кадри. Ось так поліцейські складають протокол на громадянина і встановлюють його особу.

Поваливши ударом на підлогу затриманого, його спочатку несамовито б’ють ногами. Але одному зі стражів порядку цього виявилося замало, і попри те, що його стримує напарник, цей поліцейський починає бити лежачого громадянина всіма важкими предметами, які тільки під руку трапляться.

Відео побиття поліцейськими у харківському метро

Зверніть, увагу, поліцейських зовсім не стримує те, що їхні дії фіксує камера спостереження. Це не прихована камера, а саме стаціонарна камера спостереження, встановлена на випадок, якщо хтось, не дай Боже, нападе на поліцейських в приміщенні дільниці. Втім, виходить навпаки і не те, щоб не звично для нас, – копи самі гамселять затриманого.

До речі, громадянин, якого вони нещадно б’ють, нічого протизаконного не скоїв. Як з’ясувалося, він просто їхав додому на метро, коли до нього у вестибюлі метро підійшли поліцейські, оскільки їм не сподобалася нетвердість ходи чоловіка. Той визнав, що справді випив пляшку пива і вже прямує додому, натомість, його скрутили, привели до дільниці і там вже почали жорстоко бити. Після того, як він прийшов до тями від попереднього побиття і продовжив наполягати на тому, що нічого поганого не скоїв, його продовжили бити.

Але це не єдиний епізод, як ці, м’яко висловлюючись, звірі в погонах знущалися над громадянами. Наприклад, вони також затримували жінок, які приїздили до Харкова та розпитували в поліцейських, як їм знайти ту чи іншу адресу. Зрозумівши, що жінки нетутешні, копи затримували їх під приводом перевірки документів і починали вимагати хабарі, доводячи, що жінка порушила закон, бо у неї якісь проблеми з паспортом чи пенсійним посвідченням. Погрожуючи штрафами, правоохоронці вимагали хабарі. На попередньому відео видно, що одна з жінок, фактично, стає полоненою цих поліцейських, оскільки на колінах благає їх її відпустити.

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Зрештою, в жовтні цю банду перевертнів затримали. Прокурори заявили, що цим копам світить до десяти років тюрми. Суд вирішив всіх їх заарештувати і відправити до СІЗО на період слідства. Чотирьох з шести поліціянтів одразу звільнили з органів.

Але пройшло якихось два місяці, пристрасті навколо цієї історії вляглися і заарештовані перевертні вийшли на волю. Суд відпустив їх під заставу в 140 тисяч гривень з кожного, яка і була внесена невідомими благодійниками. Більше того, один із поліцейських навіть подав позов щодо незаконності свого звільнення через цю історію і хоче поновитися на посаді. А також, як завжди буває в таких випадках, ще й вимагає виплатити йому зарплатню за час звільнення.

І знаєте, чомусь, я майже не сумніваюсь в тому, що йому це вдасться, і що наш оновлений переатестований суд стане на його бік. А відтак, не варто дивуватись, що такі випадки продовжуватимуться. І ось свіжий приклад. В день міліції вже в Києві, на одній зі станцій метрополітену п’яні поліцейські затримали трьох жінок, доправили їх до службової кімнати, роздягли їх до білизни і почали примушувати до статевих стосунків. Коли жінки відмовили, п’яні копи почали погрожувати жінкам зґвалтуванням, і зрештою, жорстоко побили затриманих гумовими кийками. Подивіться на ці фото постраждалих жінок.



П’яні поліцейські затримали трьох жінок



Жінок примушували до статевих стосунків



"Затриманих" жорстоко побили затриманих гумовими кийками

Звісно, після розголосу навколо цієї історії, розпочато службову перевірку і порушено кримінальне провадження. Втім, чи вірите ви, що і ці київські і ті харківські поліцейські зрештою, сядуть надовго за грати за скоєне? Навряд чи. Адже, не на часі національній поліції розкидатися такими цінними кадрами, які, хоч і схильні до насильства, натомість професійно вміють кришувати стихійну торгівлю, нелегальні ігрові автомати та збирати хабарі з приїжджих. Як і належить старій давно знаній українській міліції.

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Звісно, серед укарїнських поліцейських є порядні і людяні службовці. Але враження про всю українську поліцію здебільшого справляють не вони, а показані сьогодні перевертні.