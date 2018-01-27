Моторошний теракт у Кабулі: кількість жертв збільшилась до 95

Новий кривавий теракт у Кабулі: терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці Афганістану. Щонайменше 95 осіб загинули, понад 185 людей поранені.

Про це повідомляє AFP.

Кількість постраждалих постійно збільшується, тому моторошні дані оновлюються. Відомо, що для атаки терорист використав автомобіль швидкої допомоги і підірвав його у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.

За попередньою інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає. Відповідальність за напад вже взяв на себе радикальний рух "Талібан".

#BREAKING 95 killed, 158 wounded in Kabul ambulance bombing: official #Kabulexplosion — AFP news agency (@AFP) 27 січня 2018 р.

Нагадаємо, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвались у готель Intercontinental Hotel у Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці, хоча кількість жертв може зрости.