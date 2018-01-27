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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Моторошний теракт у Кабулі: кількість жертв збільшилась до 95

16:29, сьогодні 552 Читать новость на русском

Новий кривавий теракт у Кабулі: терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці Афганістану. Щонайменше 95 осіб загинули, понад 185 людей поранені.

Про це повідомляє AFP.

Кількість постраждалих постійно збільшується, тому моторошні дані оновлюються. Відомо, що для атаки терорист використав автомобіль швидкої допомоги і підірвав його у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.

За попередньою інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає. Відповідальність за напад вже взяв на себе радикальний рух "Талібан".

Нагадаємо, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвались у готель Intercontinental Hotel у Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці, хоча кількість жертв може зрости.

Теги: Кримінальні новини Жертви Афганістан Теракт Талібан
Джерело: 24 Канал
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