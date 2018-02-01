Моторошний злочин: на Київщині хлопець вбив і розчленував рідного батька

У Вишгородському районі Київщини 21-річний хлопець жорстоко вбив рідного батька. Ножем він зарізав чоловіка, а потім розчленував його тіло.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру сину, який завдав смертельних ножових поранень своєму рідному батьку, а потім з метою приховати сліди злочину, розчленив та сховав його тіло", — йдеться у повідомленні.

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Під час розслідування встановлено, що в жовтні минулого року, за місцем проживання в одному із сіл Вишгородського району, п’яний батько посварився зі своїм сином. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої хлопець схопив ніж та вдарив ним чоловіка. Від завданих травм 52-річний чоловік помер.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує тюрма до 15 років.