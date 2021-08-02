Пережив клінічну смерть: дивом врятували мотоцикліста з Харківщини
2 серпня 2021 , 21:59Читать новость на русском
На Харківщині медики швидкої 31 липня дивом врятували мотоцикліста, який сильно постраждав у аварії. У нього на певний час зупинилося серце.
До цього призвели травми, які потерпілий отримав під час падіння з мотоцикла. Медики зауважили, що чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.
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Як його повернули до життя
- В аварію потрапив 39-річний житель Лозівського району.
- У швидку про аварію повідомили о 20:11.
- По прибуттю медики одразу почали проводити реанімаційні заходи.
- Згодом їм вдалося відновити роботу серця.
- Після цього мотоцикліста з важкими травмами госпіталізували.
- У повідомленні медики також закликали не сідати за кермо напідпитку.
Медики, які врятували мотоцикліста / Фото Центр екстреної медичної допомоги Харківщини