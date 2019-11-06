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      Мотоцикліст кинув вибухівку в автомобіль у Києві: є жертви, багато постраждалих – фото і відео

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      У Києві мотоцикліст кинув вибухівку в Mercedes-Benz
      У Києві мотоцикліст кинув вибухівку в Mercedes-Benz / facebook.com/dtp.kiev.ua

      У Києві на Житомирській трасі 6 листопада на повороті на спорткомплекс "Чайка" мотоцикліст кинув на дах автомобіля вибуховий пристрій і зник. За попередніми даними, загинула 1 людина, ще багато зазнали поранень.

      Також зачепило близько 5 автомобілів, що стояли перед світлофором на червоний сигнал, повідомляє dtp.kiev.ua.

      Читайте також: Масштабна ДТП у Києві: фура протаранила 8 автомобілів

      На місце інциденту прибули 4 карети швидкої медичної допомоги, рятувальники, поліція та вибухотехніки. За даними видання "Главком", загинула 1 людина, якій відірвало голову, ще 2 постраждалих забрали до лікарні.

      Правоохоронці ввели оперативний план "Перехоплення" для пошуку зловмисника.

      Внаслідок інциденту на Проспекті Перемоги на виїзді з Києва утворився великий затор. Тож водіям радять не їхати в тому напрямку.

      Що кажуть у поліції?

      У поліції виданню УНН підтвердили загибель 1 людини. Попередньо відомо, що невідомий на мотоциклі під’їхав до автомобіля Mercedes-Benz та поклав на дах авто невстановлений предмет. Після того, як мотоцикліст поїхав з місця події, предмет вибухнув.

      В результаті вибуху 1 людина, яка перебувала в автомобілі, загинула. Це авто належить мешканці столиці 1985 року народження. Проте наразі не відомо, хто саме перебував у салоні авто в момент вибуху.

      Вибуховою хвилею автомобілю занесло дах. За даними видання "Еспресо", люди, які перебували в цьому авто, залишилися живими.

      Дивіться відео моменту вибуху в Києві:

      Дивіться відео 24 каналу з місця інциденту в Києві:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Жертви Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації Вибух Поліція
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