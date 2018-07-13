Мотоцикліст насмерть збив жінку, яка йшла з могили дитини

У Києві на вулиці Газопровідній мотоцикліст насмерть збив 30-річну жінку, яка вийшла з Берковецького кладовища.

Про це пише "Київ Оперативний".

У повідомленні мовиться, що жінка нещодавно на цьому кладовищі поховала дитину і ходила принести квіти до могили.

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Мотоцикліст на Kawasaki збив жінку, коли та переходила дорогу у 100 метрах від пішохідного переходу. Від потужного удару жінка-пішохід загинула на місці.

Також постраждав і сам водій, його пасажирка та ще один чоловік-пішохід. Їх госпіталізували.