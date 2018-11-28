Моурінью шалено відсвяткував переможний гол "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів: відео

У матчі п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" обіграв "Янг Бойз" – 1:0.

Соцмережі розриває скажена реакція керманича "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью на гол Маруана Феллайні на останніх хвилинах матчу. Спочатку Моурінью вдарив ногою кошик, в якій стояли пляшки з водою, після чого схопив інший кошик і кинув його на землю.

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"We've just scored a goal but we're talking about Jose Mourinho's reaction."@rioferdy5 thinks Jose's reaction screamed 'all eyes on me' pic.twitter.com/exhIw3WVo5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) 27 ноября 2018 г.

Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" другий сезон поспіль вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів.

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