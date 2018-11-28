Моурінью шалено відсвяткував переможний гол "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів: відео
У матчі п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" обіграв "Янг Бойз" – 1:0.
Соцмережі розриває скажена реакція керманича "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью на гол Маруана Феллайні на останніх хвилинах матчу. Спочатку Моурінью вдарив ногою кошик, в якій стояли пляшки з водою, після чого схопив інший кошик і кинув його на землю.
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Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" другий сезон поспіль вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів.
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Джерело: 24 Канал
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