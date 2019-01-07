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      Моурінью відмовив клубу, який запрошував Фонсеку

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      Моурінью відмовив Бенфіці
      Моурінью відмовив Бенфіці / PAP

      Колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью хоче працювати з топ-клубом. Спеціаліст відмовився очолити лісабонську "Бенфіку", яка нещодавно залишилася без тренера.

      "Особливий" вважає, що йому рано повертатися в португальський футбол. Жозе хоче очолити один з топових європейських клубів, повідомляє Sky Sports.

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      Відзначимо, що ЗМІ також писали про те, що "Бенфіка" запрошувала на свій тренерський місток наставника "Шахтаря" Пауло Фонсеку.

      Нагадаємо, що Моурінью був звільнений з манчестерського клубу 18 грудня. Його місце до кінця сезону зайняв Уле-Гуннар Сульшер. Жозе очолив "дияволів" у 2016 році. За 2,5 року він виграв з командою Кубок англійської Ліги, Суперкубок Англії й Лігу Європи.

      Теги: Спорт Жозе Моурінью Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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