Моурінью відмовив клубу, який запрошував Фонсеку

Колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью хоче працювати з топ-клубом. Спеціаліст відмовився очолити лісабонську "Бенфіку", яка нещодавно залишилася без тренера.

"Особливий" вважає, що йому рано повертатися в португальський футбол. Жозе хоче очолити один з топових європейських клубів, повідомляє Sky Sports.

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Відзначимо, що ЗМІ також писали про те, що "Бенфіка" запрошувала на свій тренерський місток наставника "Шахтаря" Пауло Фонсеку.

Нагадаємо, що Моурінью був звільнений з манчестерського клубу 18 грудня. Його місце до кінця сезону зайняв Уле-Гуннар Сульшер. Жозе очолив "дияволів" у 2016 році. За 2,5 року він виграв з командою Кубок англійської Ліги, Суперкубок Англії й Лігу Європи.