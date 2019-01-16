Моурінью знайшов нову роботу після відставки у "Манчестер Юнайтед"

Колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью розпочав кар’єру експерта на телебаченні.

Моурінью запросили на телеканал beIN SPORTS в якості експерта для огляду матчу Кубка Азії Саудівська Аравія – Катар і поєдинку чемпіонату Англії "Арсенал" – "Челсі", повідомляє The Times.

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За інформацією джерела, за його роботою стежитимуть юристи "Манчестер Юнайтед", адже після свого звільнення з клубу фахівець підписав угоду про нерозголошення обставин своєї відставки.

Нагадаємо, в грудні 2018 року 55-річний фахівець був звільнений з посади наставника МЮ через незадовільні результати команди. На його місце прийшов Уле Гуннар Сульшер, який виграв 6 матчів поспіль на новій посаді.

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