Характерною є поведінка путіна, коли він намагається привернути увагу або відчуває невпевненість. Про це 24 каналу розповів політичний психолог, консультант і бізнес-тренер Валентин Кім.

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Політичний психолог вважає, що путіну властива різна невербальна поведінка, що безпосередньо залежить від особи, з якою він веде перемовини.

Демократичних лідерів, окрім США, він не поважає і це постійно демонструє, а от що стосується тоталітарних лідерів за своєю суттю – Ердогана або ж Сі Цзіньпіна, то тут у путіна зовсім інша картина невербальної поведінки. Він дійсно демонструє повагу, а інколи навіть підкорення. Він підкорюється і все його тіло про це сигналізує,

– пояснив фахівець.

За його словами, владімір путін є людиною, яка завжди намагається демонструвати впевненість, проте "його вистачає не на довго".

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"На початку зустрічі путін намагається сидіти так, щоб склалося враження, наче він головна фігура, але в процесі й наприкінці зустрічі ми можемо робити висновки, як саме почувається путін. Коли він відчуває незручність, він намагається відсунутись. Коли він почувається невпевнено і намагається привернути увагу Ердогана і будь-якої іншої політичної фігури – він намагається схилитися якомога ближче", – розповів експерт.

Кім додав, що найяскравіше це видно під час контактів путіна з Ердоганом, який є для нього дуже важливою фігурою і політичним авторитетом.

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