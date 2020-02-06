Мова не догодила: 1+1 вважає, що українська не підходить для мелодрам, а лише для комедій

Керівники 1+1 вирішили знімати нові комедійні серіали лише українською, а усі 7 мелодрам, які показуватимуть навесні – російською. Такий розподіл на каналі Коломойського пояснили тим, що українська мова краще звучить у комедіях, а у мелодрамах її сприймати важко.

Олена Єремєєва, продюсерка серіалів та фільмів 1+1 пояснила, що "знайти правильну тональність української мови, щоб глядач її адекватно сприймав, досить непросто". Про це вона розповіла під час презентації нового сезону телеканалу, повідомляє "Телекритика".

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За її словами, україномовний кінопродукт поки не так добре продається, як хотілося б телепродюсерам.

За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою звучать гірше, ніж комедії. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Акторам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет,

– додає Єремєєва.

Водночас, генеральний продюсер 1+1 Максим Кривицький заявив, що однією причиною зйомок серіалів російською мовою є дистрибуція контенту у країнах СНД. За його словами, україномовні серіали зараз показують тільки на території України, без продажу за кордон.

Також в числі наших партнерів є компанії, які виробляють продукти для Росії. Для продажу потрібно виробляти російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені у бізнес-модель як потенційний продукт для продажу,

– стверджує генпродюсер Кривицький.

Відзначимо, що 4 лютого скандальний депутат від "Слуги народу" заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати, оскільки кіноіндустрія – це бізнес.

Натомість є фільми, які "нормально фінансувались і повернули витрати". Серед них, за словами Брагара, фільми "95 кварталу". Він зазначив, що українські фільми і так отримують підтримку від Держкіно. Однак таке велике фінансування, за словами Брагаря, не є потрібним.



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