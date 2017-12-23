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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Мова йде про вкрай спекулятивні процеси, – глава Фіннагляду Німеччини про біткойн та криптовалюту

09:27, сьогодні 1031 Читать новость на русском
Глава Фіннагляду Фелікс Хуфельд
Глава Фіннагляду Фелікс Хуфельд / Фото з вільних джерел

Глава Фіннагляду Фелікс Хуфельд виступив з рекомендаціями та висновками відомства щодо біткойну, які в суботу, 23 грудня опублікував німецький таблоїд Bild.

Про це пише DW, посилаючись на Bild.

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором застерігає приватних інвесторів від вкладень в біткоїни в зв'язку з високою волатильністю* їх курсу.

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Не лише на його думку, така популярність та попит на криптовалюту неминуче призведе до "ексцесів", через що безліч інвесторів залишаться "ні з цим", вклавши у біткойн чималі суми.

Тому Хуфельд порадив діяти "з граничною обережністю", коли справа торкається біткойна.

Мова йде про вкрай спекулятивні процеси, які можуть привести до повної втрати коштів... Ми всі зараз намагаємося розібратися в цій галузі,
– попередив Хуфельд.

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*Волатильність – статистичний показник, що характеризує тенденцію ринкової ціни або доходу змінюватися з часом, – 24 Канал.

Теги: Біткойн
Джерело: 24 Канал
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