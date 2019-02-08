Мовчання Порошенка щодо атак на активістів – сигнал замовникам продовжувати вбивати, – Михайлик

Найгучніші напади на одеських активістів необхідно об’єднати в одне кримінальне провадження, яке має розслідувати Служба безпеки України, наполягає одеський громадський діяч та політик Олег Михайлик.

Про це він наголосив на першій прес-конференції після повернення в Україну, повідомляє одеська журналістка Катерина Петренко.

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Справи по сімох нападах на одеських активістів мають об’єднати в одну справу і розслідуватись СБУ. Мені не зрозуміло, чому СБУ досі не займається цим питанням, якщо місцеві й національні правоохоронні органи саботують розслідування кримінальних справ,

– прокоментував Михайлик.

На його думку, ці напади мають проходити за 255 статтею Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією).



Олег Михайлик вимагає чесного слідства щодо нападу на активістів

Процесуально об’єднання можливе, повідомляє адвокат потерпілого Вадим Оксюта. Але, на його думку, на практиці це малоймовірно через відсутність адекватної слідчої системи і в Нацполіції, і в СБУ.

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"По атаках на одеситів є спільні ниточки, що ведуть до олігархічно-промислового клану, який узурпував владу в Одесі. Ці злочини – залякування активної групи населення. Ними має займатись СБУ. Але на практиці об’єднання справ майже неможливе, бо вітчизняні правоохоронні органи нині вирішують практичні завдання для обслуговування корумпованої політичної верхівки, а не захищають громадян. До того ж в різних злочинах різні терміни розслідування. Але, як мінімум, треба домагатися єдиного процесуального керівництва", – вважає адвокат.

По нападах на активістів досі не знайдено і не притягнено до відповідальності жодного замовника. На думку Михайлика, це сигнал від української влади і правоохоронної системи бандитам, що ті можуть продовжувати робити беззаконня і готувати чергові замахи.

Навіть після смерті Гандзюк, коли стали відомі замовники, і після замаху на мене, коли я дивом лишився живий, нічого не змінилось і нікого не покарали. Показове мовчання Президента щодо нападів на активістів, повний саботаж правоохоронних органів – сигнали замовникам, що їх нічого не зупиняє. У компетенції Порошенка й СБУ запобігати новим вбивствам, але вони також цього не роблять. На мою думку, до виборів нічого не зміниться,

– наголосив одеський громадський діяч.

Насамкінець, Михайлик повідомив, що німецькі парламентарі не розуміють, чому в сучасній європейській державі панують середньовічні порядки і знищують активних громадян. Вони акцентують, що нерозслідування нападів підриває авторитет української влади на міжнародній арені.

11 січня кулю з легені Олега Михайлика вилучили в Німеччині. На часі – проведення балістичної експертизи кулі в Україні, яка допоможе визначити, з якої зброї стріляли. Одеський політик вимагає проведення попередньої експертизи закордоном, аби звірити висновки німецької і вітчизняної експертиз і унеможливити фальсифікації слідства в Україні.

Хто такий Олег Михайлик? Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

Що відомо про напад на Олега Михайлика?Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція. 22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.