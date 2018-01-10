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Мовчав і жив собі на втіху, – журналіст вказав на викривальні факти щодо суму за Державіним

00:11, сьогодні 626 Читать новость на русском
Михайло Державін
Михайло Державін / Соцмережі

Будь-який артист із Росії після його смерті позиціонується як найкраще створіння, що жило на Землі, щоправда, якщо копнути глибше, можна побачити геть протилежно інформацію.

Таку думку висловив відомий журналіст Аркадій Бабченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Скажіть, а артисти в Росії – це якийсь окремий вид людей, який за визначенням, апріорі, позитивними, так? Як котики? Ну, тому що, як тільки вмирає будь-який артист, так всю стрічку відразу наповнено невимовною трагедією", – підкреслює він.

За його словами, те ж саме сталося і з Михайлом Державіним, який напередодні помер, хоча насправді це зовсім не так.

Лізеш дивитися. Михайло Державін – член "Єдиної Росії" (з 2003). У 2003 році стверджував, що "лідери" Єдиної Росії" – чарівні люди, які зробили багато для нашої країни". У 2006-му заклика до Путіна залишитися на третій термін. З 2007-го є довіреною особою "Єдиної Росії". Добре. З висловлюваннями "за" все зрозуміло. Лізеш дивитися висловлювання "проти". Ну, типу "Зупиніть війну!" "Припиніть окупацію!" "Припиніть репресії!" – "Нуль. Тиша,
– наголошує Бабченко.

Відтак, журналіст робить висновок, що Державін – та людина, в якої була можливість підняти своє слово проти злочинів так, щоб його почули мільйони, натомість він "не зробив ні хріна: мовчав і жив собі на втіху".

Нагадаємо, Михайло Державін помер у середу, 10 січня, у віці 81 року. За словами вдови актора, він довго хворів.

Теги: Новини Росії Новини політики Російська пропаганда Новини культури Кіно
Джерело: 24 Канал
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