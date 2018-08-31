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Мовчазний удар Маккейна по Путіну, – The Washington Post про останню волю сенатора

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Особлива місія російського опозиціонера на похороні Джона Маккейна може завдати мовчазного удару по Путіну
Особлива місія російського опозиціонера на похороні Джона Маккейна може завдати мовчазного удару по Путіну / RDC Nouvelles

Особлива місія російського опозиціонера та дисидента Володимира Кара-Мурзи-молодшого на похороні Джона Маккейна свідчить про те, що американський сенатор може завдати удару по своєму ворогу Володимиру Путіну навіть після своєї смерті.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

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Так, сенатор Джон Маккейн заповів, щоб труну з його тілом ніс російський опозиціонер і критик Кремля Володимир Кара-Мурза-молодший. Ця новина викликала хвилю обговорень у ЗМІ, проте у Москві її ніяк не прокоментували.

Кара-Мурза буде одним із 12 людей, які понесуть труну з тілом Маккейна, – це буде свідченням їхньої багаторічної дружби, а також можливістю для покійного сенатора завдати мовчазного удару по Путіну та опосередковано по Трампу – навіть після своєї смерті,
– пише автор публікації.

До слова, глава Білого дому Дональд Трамп, згідно з останньою волею Маккейна, не відвідає похорон американського сенатора, запланований на 2 вересня у столиці штату Меріленд – місті Аннаполісі. 

Як зазанчає видання, Маккейн і Кара-Мурза-молодший були знайомі з 2010 року, але зблизилися після загибелі лідера російської опозиції Бориса Нємцова та продовжували регулярно зустрічатися у Вашингтоні. Вони були серед найбільш активних прихильників "Акту Магнітського", на підставі якого були введені санкції проти російських офіційних осіб як покарання за смерть Сергія Магнітського – адвоката, який помер у в'язниці після того, як розкрив випадки державної корупції та порушень прав людини.

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Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп Втрати Джон Маккейн Новини США
Джерело: 24 Канал
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