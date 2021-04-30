Гімн Одеси затвердили ще у 2011 році. Це композиція російською мовою, відповідно – суперечить закону України про мову.

Тарас Кремінь написав про це у своєму щорічному публічному звіті. Він зазначив, що найбільшою частиною документу ж розділ "Застосування української мови як державної у сферах суспільного життя". До теми Кремінь вимагатиме позбавити мандатів депутатів, які говорять російською Що не так з гімном Одеси На сайті Одеської міської ради опубліковано Статут міста та Положення про символіку міста Одеси.

У них зазначено, що міська рада затвердила гімном російськомовну композицію "Пісня про Одесу".

Вона є частиною радянської оперети "Біла акація".

Про це написав мовний омбудсмен Тарас Кермінь у річному звіті.

Він вважає, що міська рада Одеси має оновити ці документи та рішення, щоб вони відповідали закону.

Проте чи повідомив омбудсмен мера Геннадія Труханова наразі невідомо. Як звучить гімн Одеси зараз: відео