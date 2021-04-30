Гімн Одеси не відповідає закону, – мовний омбудсмен Кремінь

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Гімн Одеси затвердили ще у 2011 році. Це композиція російською мовою, відповідно – суперечить закону України про мову.

Джерело:

Уповноважений із захисту державної мови

Тарас Кремінь написав про це у своєму щорічному публічному звіті. Він зазначив, що найбільшою частиною документу є розділ "Застосування української мови як державної у сферах суспільного життя".

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Що не так з гімном Одеси

  • На сайті Одеської міської ради опубліковано Статут міста та Положення про символіку міста Одеси.
  • У них зазначено, що міська рада затвердила гімном російськомовну композицію "Пісня про Одесу".
  • Вона є частиною радянської оперети "Біла акація".
  • Про це написав мовний омбудсмен Тарас Кермінь у річному звіті.
  • Він вважає, що міська рада Одеси має оновити ці документи та рішення, щоб вони відповідали закону.
  • Проте чи повідомив омбудсмен мера Геннадія Труханова наразі невідомо.

Як звучить гімн Одеси зараз: відео

 