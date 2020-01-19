Мовний скандал в Одесі: чим закінчилася історія з "п**дуй домой і там розмовляй українською"
Продавчиню магазину "Гурман", яка втрапила у мовний скандал в Одесі 17 січня, звільнили. Мовиться про жінку, яка в нетверезому стані та з лайкою відмовилася обслуговувати покупця державною мовою.
Директорка магазину, де стався конфлікт, про ситуацію дізналася із соцмереж. І відразу повідомила керівника мережі. Про це сама директорка Іванна Левицька розповіла Укрінформу.
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Після з'ясування всіх обставин було видано наказ про звільнення з роботи продавчині-стажистки,
– сказала Левицька.
"17 січня нам довелось звільнити від подальшого стажування в магазині "Гурман" на вулиці Пастера, 34 продавчиню, яка допустила зловживання алкоголем, нецензурну лайку та ігнорування державної мови при спілкуванні з покупцями", – прокоментувала керівниця мережі Тетяна Горячева.
У чому суть мовного скандалу в Одесі
17 січня в мережі з'явилося відео, яке зафіксувало, як в одному з одеських магазинів продавчиня облаяла покупця через те, що він говорив до неї державною мовою.
Причому продавчиня заявила, що в Одесі ніхто українською не розмовляє: "П**дуй к сєбє домой і там розмовляй українською мовою. Но в Одєсє ти не будеш розмовляти українською мовою".
Зауважимо, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери, чинним є з 16 липня 2019 року.
Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу
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