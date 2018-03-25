"Моя донька – королева": мама Насті Каменських присвятила дочці татуювання

Мама відомої співачки Насті Каменських розповіла, чому зробила собі тату, яке присвятила зірковій дочці.

Відома співачка Настя Каменських, яка днями випустила нову відеороботу, розповіла про свою матір, яку ніжно називає "моя Лідочка". Зірка розповідає, що в дитинстві кожен концерний виступ під наглядом мами давався їй зовсім нелегко.

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"Мама дуже суворо ставилась до мене та тата", – розповіла співачка.