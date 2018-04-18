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"Моя донька тут вчитися не буде": Лоліта перевозить свою доньку в Росію

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Лоліта збирається перевезти доньку в Росію
Лоліта збирається перевезти доньку в Росію / Фото з відкритих джерел

Співачка Лоліта хоче перевезти доньку до Росії і хоче, аби вона там здобувала вищу освіту.

Таке рішення співачка прийняла після того, як їй заборонили відвідати доньку, яка навчається у Києві з нагоди її випускного, йдеться в "КП" в Укрїні".

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Лоліта

"Мене не пускали до України і не пустять навіть на випускний вечір, це вже зрозуміло. А моя мама у 75 років не зможе вести прямий ефір зі свята Єви – їй складно пояснити, як це зробити", – пожалілася Лоліта.

Співачка також розповіла, що її донька Єва скоріш за все буде вчитися в Росії.

"Єва цьогоріч складатиме випускні іспити в школі, а потім багато-багато вчителів стануть займатися з нею, щоб вона вчилася далі. Ми не будемо в цьому році вступати до вишу, тому що Єві потрібна адаптація до російської мови. У Єви схильність до мов, вона добре говорить англійською, німецькою. Хочу, щоб вона стала перекладачем – літературним, технічним, яким завгодно. Але знаю точно, що в Україні вона вчитися не буде. І до Лондона не поїде – там наркотики, та й принц одружується – тож, моїй там вже робити нема чого. А про Росію поки думаємо, який ВНЗ обрати", – підсумувала артистка.

Нагадаємо, що у квітні 2017-го українські прикордонники не пустили Лоліту до доньки в Київ через поїздку в окупований Крим. Також артистці заборонили в'їзд на територію України на три роки.

Теги: LifeStyle Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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