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Моя голова стала набагато більшою, ніж до того, – Ющенко згадав, як його отруїли 14 років тому

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Віктора Ющенка отруїли у 2004-му
Віктора Ющенка отруїли у 2004-му / Getty images

3-й Президент незалежної України Віктор Ющенко згадав про своє отруєння у 2004 році, провівши паралелі з гучним отруєнням у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це Президент України у 2005-2010 розповів в інтерв'ю BBC.

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У 2004-му Ющенка, який був кандидатом в президенти, отруїли. Його обличчя зазнало жахливих спотворень. Розслідування з'ясувало, що в його їжу додали у їжу хімікат діоксин.

Коли я прийшов додому, поцілувався з дружиною – першу фразу, яку вона сказала: "Щось у тебе металевий присмак на губах",
– згадує Ющенко.

За його словами, перед отруєнням він мав зустріч із тодішнім керівником СБУ і його першим заступником.

"Слідство каже, що отрута була додана до рису, який подавався тоді на стіл. Коли вже я виїхав в Австрію (на лікування, – ред.) на другий і третій день у мене почались набряки тіла, моя голова стала набагато більшою, ніж була до того. Болі поширились по всьому організму і почались спочатку запальні, а потім гнійні процеси всередині тіла", – розповів третій Президент.

Віктор Ющенко отруєння
Віктора Ющенка отруїли у 2004-му

На пряме питання журналіста про те, чи думає він, що наказ на його отруєння віддав тодішній президент Росії Володимир Путін, Ющенко відповів доволі ухильно.

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"На це питання у мене є відповідь, але я її не можу оголошувати", – зазначив він.

Він також розповів, що думає про теперішнє отруєння у Великобританії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Про Скрипаля мені боляче за те, що Європа така сліпа, така недружня і несолідарна всередині і стосовно тієї політики, яку проводить Росія. Якщо говорити емоційно, то мені хотілось би, щоб Європа зрозуміла, що найбільшим викликом, для європейців є та середньовічна і феодальна політика, з якою живе Росія у 21 столітті,
– підсумував Віктор Ющенко.

Дивіться відео інтерв'ю Віктора Ющенка для BBC:

Теги: Новини України Новини політики Віктор Ющенко отруєння Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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