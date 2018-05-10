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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Моя свобода, – Alekseev прокоментував фіаско на Євробаченні-2018

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Євробачення-2018: Alekseev прокоментував поразку
Євробачення-2018: Alekseev прокоментував поразку

Український співак Микита Алексеєв, який виступає зі сценічним ім'ям Alekseev, зазнав поразку на Євробаченні-2018. Вокаліст, який представляв Білорусь, не вийшов у фінал пісенного конкурсу.

Раніше Alekseev розповідав, чому вирішив представляти сусідню країну на Євробаченні. За його словами, однією з причин такого рішення було отримання нагороди "Співак року". Після оголошення результатів Нацвідбору багато білорусів висловили своє незадоволення кандидатурою на Євробачення-2018, однак Президент Олександр Лукашенко став на захист співака

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Попри гучні вихваляння Alekseev'а, за результатами першого півфіналу, Білорусь все ж не потрапила до списку фіналістів Євробачення-2018. Свою поразку артист прокоментував на сторінці в Instagram.

Дуже дякую всім за підтримку! Я знаю, що багато з вас вчора були зі мною і я це відчував. Безмежно щасливий, що цей етап завершився в моєму житті та почався новий,
– написав Alekseev.

Водночас в соціальній мережі з'явився інший допис співака, в якому Alekseev поставив риторичне питання.

"Моя свобода. Якої ти пори року?" – написав артист, додавши фото з пляжу.

 

Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення-2018 пройшов 8 травня, а 12 травня конкурсанти поборються за перемогу. За результатами першого півфіналу в наступний етап конкурсу пройшли представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії. Alekseev представив на Євробаченні-2018 романтичну пісню "Forever".

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика
Джерело: 24 Канал
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