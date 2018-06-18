Моя ціль – побороти корупцію, – Порошенко написав статтю для The Washington Post

На сторінках авторитетного американського видання The Washington Post вийшов матеріал підписаний прізвищем Президента України Петра Порошенка під заголовком "Моя мета – перемогти корупцію в Україні".

У матеріалі згадується, що 7 червня український парламент проголосував закон про створення Антикорупційного суду.

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Наша країна зробила ще один важливий крок на шляху до побудови європейської держави, де всі рівні за законом. Це був не перший крок у цій подорожі, і він не буде останнім. Але я вважаю, що він став показником незворотності шляху України до справжньої демократії,

– наголошує Порошенко.

За його словами, створення в Україні Антикорупційного суду "є проривом і зміною правил гри", хоча бідкається, що "процес реформ був не простим".

"Впродовж останніх двох десятиліть українці стали скептично ставитися до того, що будь-який прогрес у боротьбі зі злом корупції може бути досягнутий. Проте, Революція гідності дала українцям надію на нове майбутнє з відповідальними лідерами і верховенством права", – пише Порошенко.

Він згадує, що після обрання його президентом у травні 2014-го вирішив побудувати "абсолютно нову архітектуру для боротьби з корупцією". Союзниками у цій справі бачить активну українське громадянське суспільство та його волонтерські мережі разом з міжнародними партнерами в Європейському Союзі, Міжнародний валютний фонд і Північну Америку.

Порошенко каже, що боротьба з корупцією в Україні також має своїх внутрішніх ворогів – "від популістів до корисливих інтересів зацікавлених груп".

Своїм наступним завданням він називає якомога швидше забезпечити функціонування Антикорупційного суду.

Раніше в інтерв’ю українським телеканалам Петро Порошенко пообіцяв, що Антикорупційний суд в Україні запрацює до старту президентської виборчої кампанії.