13:46
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Моє омріяне золото, – українські борчині вразили незвичним календарем: фото

      103 Читать новость на русском
      Алла Черкасова
      Алла Черкасова

      Асоціація спортивної боротьби України вже другий рік поспіль присвячує календар нашим борчиням. Цього разу він вийшов дещо незвичним.

      "Міф про те, що боротьба не жіноча справа вже давно зруйновано. Тендітні, привабливі та сильні дівчата доводять це на власному прикладі. А календар на 2019-ій продемонструє широкому загалу ще одну невідому сторону цих неймовірних жінок. Ви познайомитесь з люблячими турботливими мамами, адже посмішка малюка для кожної з них цінніша за кубки та нагороди", – йдеться в описі до календаря.

      Читайте також: Ольга Харлан отримала престижну нагороду в Парижі: фото

      Варто зазначити, що вітчизняна збірна з жіночої боротьби вважається однією з найсильніших в світі. Свого часу наші дівчата встановили рекорд, тричі здобувши перемогу в командному заліку на чемпіонаті Європи. І кожен рік наші чарівні жінки здобувають під українським прапором нові медалі найвищої гідності. На останньому чемпіонаті світу Алла Черкасова виборола золоту нагороду, а Юлія Ткач-Остапчук – бронзову медаль. Ще одну бронзову нагороду збірній України принесла Оксана Лівач.

      Замовити календар можна на сайті Асоціації спортивної боротьби України

      Теги: Спорт вільна боротьба
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:00 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 121
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сьогодні , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 633
      Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      сьогодні , 10:05 Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      Ігор Саджениця 352
      Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      сьогодні , 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      Юлія Михайлова 2233
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сьогодні , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 5689
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      У "Дніпра" нема серця, а "шахтар" Бернард забиває за Бразилію
       17 листопада 2013 , 19:04
      Ультрас "Шахтаря" вилаяли Срну, який критикував їхню патріотичну позицію
       27 липня 2014 , 16:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук