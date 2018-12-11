Моє омріяне золото, – українські борчині вразили незвичним календарем: фото

Асоціація спортивної боротьби України вже другий рік поспіль присвячує календар нашим борчиням. Цього разу він вийшов дещо незвичним.

"Міф про те, що боротьба не жіноча справа вже давно зруйновано. Тендітні, привабливі та сильні дівчата доводять це на власному прикладі. А календар на 2019-ій продемонструє широкому загалу ще одну невідому сторону цих неймовірних жінок. Ви познайомитесь з люблячими турботливими мамами, адже посмішка малюка для кожної з них цінніша за кубки та нагороди", – йдеться в описі до календаря.

Читайте також: Ольга Харлан отримала престижну нагороду в Парижі: фото

Варто зазначити, що вітчизняна збірна з жіночої боротьби вважається однією з найсильніших в світі. Свого часу наші дівчата встановили рекорд, тричі здобувши перемогу в командному заліку на чемпіонаті Європи. І кожен рік наші чарівні жінки здобувають під українським прапором нові медалі найвищої гідності. На останньому чемпіонаті світу Алла Черкасова виборола золоту нагороду, а Юлія Ткач-Остапчук – бронзову медаль. Ще одну бронзову нагороду збірній України принесла Оксана Лівач.

Замовити календар можна на сайті Асоціації спортивної боротьби України