Мої доньки зі мною всюди, – Лілія Ребрик відверто розповіла про материнство

Популярна телеведуча Лілія Ребрик – чудовий приклад того, як молода мама може поєднати роботу з доглядом за дітьми. Молода мама відверто розповіла про свої будні.

Як відомо, Лілія Ребрик вдруге народила дитину 30 квітня. За порадою старшої доньки Діани, новонароджену дівчинку телеведуча та її чоловік – хореограф Андрій Дикий – назвали Поліною.

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Не минуло й 3 місяців, як зірка повернулась на телеекрани та навіть встигла відпочити на морі. Чарівна лілія Ребрик вирішила поділитись своїм досвідом із прихильниками.

Бути мамою – найбільше щастя і найвизначніше моє досягнення. Я подвійна чемпіонка з цього виду спорту, адже у мене дві чудові донечки Якою б я не була зайнятою, завжди і всюди намагаюся знайти для них час і місце у своєму щільному графіку,

– поділилась Лілія Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 3 Сер 2018 р. о 12:23 PDT

Телеведуча зізналась, що новонароджену Поліну годує грудним молоком. Лілія Ребрик радить всім жінкам не відмовлятись від цього, бо немовля отримує комплекс корисних речовин з молоком матері.

Я завжди хотіла дати своїм дітям усе найкраще, тому вибір годувати грудьми був очевидним! Материнське молоко не замінить жодна суміш, адже від мами дитина отримує не лише комплекс поживних речовин і вітамінів, а й материнське тепло, відчуття захищеності і спокою,

– додала вона.

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Розповіла акторка та ведуча і про свою роботу, яка забирає багато часу. Лілія Ребрик поділилась, що завжди бере своїх дітей на зйомки та в театр. Так, її доньки звикають до шаленого ритму знаменитості й відчувають підтримку своєї мами.

"Мої дівчатка зі мною всюди з перших днів свого життя: на знімальному майданчику, у студії, за кулісами під час антракту… І це чудово, бо вони звикають до активних буднів. Я не раз чула від своїх знайомих і колег слова підтримки, що я намагаюся поєднувати материнство й улюблену роботу і не роблю вибір на користь чогось одного. Діти ростуть і потрібно встигнути набутися разом якомога довше, тому ловлю момент, поки їм без мене – ніяк", – розповіла Лілія Ребрик.