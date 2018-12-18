Мої головні досягнення ще попереду, – Руслан Ротань презентував автобіографію

16 грудня історичний музей “Шоколадний будиночок” був вщент заповнений людьми, адже тут о 12 годині проходила презентація автобіографічної книги тренера "Олімпіка", екс-півзахисника збірної України, "Дніпра" та київського "Динамо" "Руслан Ротань: №29".

Назва носить номер, під яким він виступав у "Дніпрі". Ще на початку кар'єри, тільки переїхавши до спортивного інтернату, Ротань обрав номер, який співпадає з днем його народження.

Презентація проходила невимушено: всі охочі могли пригоститись напоями та поспілкуватись під час автограф-сесії. Запрошені робили фото з Русланом Ротанем та підписували його книжку. ЇЇ можна було придбати під час заходу.

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Максим Андрущенко, головний ректор книги, став модератором заходу. Літом у нього виникла ідея: до закінчення кар'єри знакової постаті сучасного футболу створити біографічну книгу. Він написав у фейсбуці Руслану Ротаню про створення такої книжки. Вже із серпня розпочалась праця над нею, а в листопаді книгу віддали на друк.

Автор присвятив книгу століттю команди "Дніпро". "Це повага до команди, хочеться віддати данину колективу та тренерам, підтримати її у важкий час. Я писав книжку з болем у серці й душі за "Дніпро".

Коли Максим Андрущенко передав мікрофон до рук Руслана Ротаня, він подякував вболівальникам та журналістам, тренерам та команді. Окрему ж подяку він висловив своїй дружині за її підтримку.

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На презентації був присутній екс-партнер по команді Євген Селезньов. За словами автора книги, у ній багато думок Євгена. Окрему увагу Руслан приділив і колишньому тренерові "Дніпра" Миколі Петровичу Павлову. Він побудував команду, у якій захотів грати Руслан Ротань. Він називає його команду еталоном.

Рішення закінчити кар'єру прийшло само собою. Я звик віддаватись на всі 100, на жаль, почав виходити тільки на тайм, тому й прийняв таке рішення. Коли футболіст закінчує кар'єру, йому влаштовують проводи. Хотілось би прощальний матч. Поки я роблю перші тренерські кроки. Мені є на кого рівнятись, я буду намагатись стати успішним тренером. Мої головні досягнення ще попереду, треба прагнути до більшого,

– заявив під час презентації Руслан Ротань.

Створення книжки несе в собі місію – допомога хворим дітям. Отримані гроші передаються на лікування дітям. Сторінка рукопису, яка слугувала схемою майбутньої книги вже була продана на аукціоні за 20 тисяч гривень, а гроші передано на лікування дівчинці із Дніпра.

В рамках презентації було представлено відеоролик від FootballHub з найяскравішими моментами кар'єрного шляху екс-капітана "Дніпра".

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Після виступу автора книжки, гості надавали зворотній зв'язок, ставивши запитання про професійний шлях чи книгу. У ході відповідей на запитання Руслан зазначив, що те, до чого прагне наша збірна – це правильний шлях, у нас багато талановитої молоді. Треба ставити ціль, слухати тренера і бути дисциплінованими.

Автор: Ірина Клімчук

Фото організаторів