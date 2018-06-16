Мої концерти – це марш за свободу, – TAYANNA приголомшила несподіваною заявою

Українська співачка Тетяна Решетняк, яка виступає з творчим псевдонімом TAYANNA, зробила несподівану заяву. Зірка виступила на захист ЛГБТ-спільноти.

Як відомо, 17 червня у Києві відбудеться щорічний Марш рівності. Захід організували представники української ЛГБТ-спільноти. Сотні людей візьмуть участь у "КиївПрайд-2018", відтак у столиці посилено патрулюватимуть близько 5 тисяч правоохоронців.

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Американські селебрітіз активно підтримують ЛГБТ-спільноту, що часто стає об'єктом для нападу. Не оминула ця хвиля й український шоу-бізнес. Так, TAYANNA здивувала несподіваною заявою в соціальній мережі. Зірка зазначила, що кожен її концерт – своєрідний марш за свободу.

"Наразi я перебуваю у турi мiстами краïни, в якій народилася і яку дуже люблю. Кожен мій концерт – це марш за свободу і рівність між дорослими і усвідомленими людьми. Геї або гетеро, білі або чорні, дорослі або юні – мене оточують різні люди і я люблю їх за їхнє серце і думки, а не за колір шкіри або орієнтацію. Я мрію про сильну і щасливу Україну, а це неможливо без об'єднання всіх, хто живе на цій землі!" – зазначила TAYANNA.

До допису артистка прикріпила фото. на якому вона позує перед камерою у темному платті зі словом "relax", що в перекладі означає "відпочинок". Надпис зроблений кольорами веселки, які є символом ЛГБТ-спільноти.

Що таке Марш рівності?

Це масштабний захід на підтримку ЛГБТ-спільноти. в Україні Марш рівності об'єднує сотні людей на вулицях Києва. Вперше "КиївПрайд-2018" провели у 2012 році. Часто Марш рівності закінчувався численними сутичками, тому правоохоронці готові до будь-яких провокацій.