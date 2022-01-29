Як виглядає карта карантину в Україні

За даними МОЗ, на сьогодні в червоній зоні з максимальними карантинними обмеженнями перебувають дві області – Івано-Франківська та Рівненська.

В помаранчевій зоні перебуває 16 регіонів, частина з них вже на межі переходу до червоної.

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До помаранчевої зони входять:

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

У жовтій зоні залишаються Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська області.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 709 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у дев'яти регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення. Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Карта карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Актуальна статистика COVID-19

За минулу добу в Україні зареєстрували 37 351 випадок захворювання на коронавірус. Уже третю добу поспіль в країні фіксують найвищі показники від початку пандемії.

Відомо, що до лікарень госпіталізували 3 340 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 149 пацієнтів.

Від початку пандемії в країні зареєстрували понад 4 мільйони випадків захворювання на COVID-19.

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