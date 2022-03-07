"Ваш внесок у перемогу": МОЗ звернулось до фармацевтів, які виїхали на Західну Україну

Міністерство охорони здоров'я 7 березня звернулося до фармацевтів. Усіх, хто виїхав на Західну Україну, просять вийти на роботу там.

Це зумовлено тим, що в аптеках від початку нападу Росії на Україну значно виросла кількість відвідувачів. А ось працівників не вистачає.

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"Це – ваш внесок у перемогу"

Також через нестачу провізорів тепер в аптеках зможуть працювати й студенти-фармацевти старших курсів. Це передбачено указом МОЗ, який ухвалили напередодні.

Закликаємо вас звернутися до аптечних закладів, що знаходяться за місцем вашого перебування, і тимчасово вийти на роботу в ці заклади. Це – ваш внесок у перемогу над агресором,

– закликали в Міністерстві.

Також у дописі зазначили, що фармацевти є важливою частиною системи охорони здоров'я. Тому їм варто долучитися до порятунку людей і країни в цей важкий час.

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Читайте текст публікації МОЗ:

Міністерство охорони здоров'я України звертається до фармацевтичних працівників, які через військову агресію РФ проти України були змушені виїхати на захід України.

Закликаємо вас звернутися до аптечних закладів, що знаходяться за місцем вашого перебування, і тимчасово вийти на роботу в ці заклади.

Це – ваш внесок у перемогу над агресором!

Виходьте на роботу, долучайтеся до порятунку людей та країни, ви – важлива частина системи охорони здоров'я України.

Звертаємо увагу, що відтепер згідно з наказом МОЗ в аптеках також зможуть працювати студенти-фармацевти старших курсів.

Працюємо. Вистоїмо. Переможемо.