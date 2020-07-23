У МОЗ розповіли, чи можливо провести місцеві вибори в умовах COVID-19
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проведення місцевих виборів на фоні пандемії коронавірусу в Україні можливе. Щоправда, якщо ситуація з COVID-19 ускладниться, обмежать проведення масових заходів.
Ляшко зауважив, що темпи поширення коронавірусу залежать від свідомості українців. Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо".
Важливо Коли в Україні з’явиться вакцина від COVID-19 та якою буде її ціна
Він зазначив, що проведення масових заходів доведеться обмежити у випадку, якщо вся країна стане червоною зоною.
Якщо ми дотримуємося правил карантину, створюємо умови для цього, то, як показало ЗНО, можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем, ризиків для ускладнення епідситуації та для здоров’я наших громадян,
– пояснив Ляшко.
Щодо своєї участь у місцевих виборах головний санлікар додав, що не планує балотуватися в мери Києва, оскільки сьогодні в країні складна епідситуація з коронавірусною хворобою.
Зверніть увагу Зеленський підписав зміни до виборчого законодавства: що вони передбачають
Він також переконаний, що у жовтні та листопаді до COVID-19 приєднається грип і тоді буде коінфекція. Відповідно МОЗу буде складніше реагувати.
Місцеві вибори 2020: головне
- На місцевих виборах традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.
- Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.