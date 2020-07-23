Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проведення місцевих виборів на фоні пандемії коронавірусу в Україні можливе. Щоправда, якщо ситуація з COVID-19 ускладниться, обмежать проведення масових заходів.

Ляшко зауважив, що темпи поширення коронавірусу залежать від свідомості українців. Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

Важливо Коли в Україні з’явиться вакцина від COVID-19 та якою буде її ціна

Він зазначив, що проведення масових заходів доведеться обмежити у випадку, якщо вся країна стане червоною зоною.

Якщо ми дотримуємося правил карантину, створюємо умови для цього, то, як показало ЗНО, можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем, ризиків для ускладнення епідситуації та для здоров’я наших громадян,

– пояснив Ляшко.

Щодо своєї участь у місцевих виборах головний санлікар додав, що не планує балотуватися в мери Києва, оскільки сьогодні в країні складна епідситуація з коронавірусною хворобою.

Зверніть увагу Зеленський підписав зміни до виборчого законодавства: що вони передбачають

Він також переконаний, що у жовтні та листопаді до COVID-19 приєднається грип і тоді буде коінфекція. Відповідно МОЗу буде складніше реагувати.

Місцеві вибори 2020: головне