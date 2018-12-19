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      МОЗ: кір в Україні прогресує

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      МОЗ: показники захворюваності на кір в Україні залишаються високими
      МОЗ: показники захворюваності на кір в Україні залишаються високими / 24

      У Міністерстві охорони здоров`я повідомляють, що показники захворюваності на кір в Україні залишаються високими. За 2018 рік в Україні від кору померло 16 людей.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я у Facebook.

      Згідно з даними Міністерства охорони здоров`я, тільки за минулий тиждень в Україні на кір захворіли 2 652 людини. А також стало відомо, що минулого тижня від ускладнень внаслідок кору померла дитина в Одесі, якій було 1 рік і 3 місяці.

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      Важливо, що захистити дітей із серйозними протипоказаннями щодо щеплень може тільки колективний імунітет, коли 95-98% населення вакциновано проти кору. Проте станом на 1 листопада рівень охоплення плановими щепленнями дітей віком 1 рік в Одеському регіоні становить 68,9%. Проте цього недостатньо для того, щоб інфекція не поширювалась. Це вже 16-й випадок смерті від кору за 2018 рік.

      У Міністерстві закликають батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень. А також необхідно якомога швидше надолужити щеплення, якщо з якихось причин пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватись за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику – військові, учасники ООС, студенти, освітяни та медики.

      Станом на 13 грудня 2018 р. в Україні наявні 860,5 тисяч доз якісної, безпечної та ефективної вакцини проти кору, паротиту та краснухи.

      Нагадаємо, що 16 грудня зареєстрували завізний випадок малярії у студентки, яка прибула на навчання до вищого навчального закладу Харкова із Республіки Камерун. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Кір Лікування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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