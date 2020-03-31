МОЗ назвало нові умови для роботи продуктових ринків під час карантину

Ринки зможуть працювати під час спалаху коронавірусу, але за певних умов. На 20 квадратних метрах продуктового ринку може перебувати лише один відвідувач. Відстань між людьми повинна бути не менша 1,5 метра.

Також персонал ринків та покупці повинні бути забезпечені засобами захисту. Відповідну постанову підписав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Читайте також Коронавірус б’є по гаманцях: більшість українців відчули фінансові втрати через карантин Умови роботи ринків під час карантину: зареєстрований оператор харчових продуктів;

маски та рукавиці – для покупців і продавців;

відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;

один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;

3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня. Загальнонаціональний карантин триває в Україні з 12 березня по 24 квітня. Закрито всі заклади, окрім магазинів з товарами першої необхідності, аптек та АЗС. Великі ринки закриті, щодо місцевих невеликих ринків – рішення за місцевою адміністрацією.

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