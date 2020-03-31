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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      МОЗ назвало нові умови для роботи продуктових ринків під час карантину

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      Ринки треба забезпечити засобами захисту / 0352.ua

      Ринки зможуть працювати під час спалаху коронавірусу, але за певних умов. На 20 квадратних метрах продуктового ринку може перебувати лише один відвідувач. Відстань між людьми повинна бути не менша 1,5 метра.

      Також персонал ринків та покупці повинні бути забезпечені засобами захисту. Відповідну постанову підписав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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      Умови роботи ринків під час карантину:

      • зареєстрований оператор харчових продуктів;
      • маски та рукавиці – для покупців і продавців;
      • відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
      • один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
      • 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

      Загальнонаціональний карантин триває в Україні з 12 березня по 24 квітня. Закрито всі заклади, окрім магазинів з товарами першої необхідності, аптек та АЗС. Великі ринки закриті, щодо місцевих невеликих ринків – рішення за місцевою адміністрацією.

      Як довго зберігається коронавірус
      Як довго зберігається коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Торгівля
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