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Телеканал новин 24 Новини Медицина

МОЗ планує змінити роботу екстреної медичної допомоги: деталі від Супрун

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Супрун розповіла, як в Україні змінять роботу екстреної меддопомоги
Супрун розповіла, як в Україні змінять роботу екстреної меддопомоги / Фото з відкритих джерел

В Україні планують змінити систему екстреної медичної допомоги. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я хоче оснастити всі машини швидкої допомоги GPS-навігаторами та створити по країні диспетчерські центри.

Про це розповіла на брифінгу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Вона зазначила, що МОЗ планує покращити алгоритми диспетчеризації, аби диспетчер отримував виклик і направляв найближчу машину на місце.

Диспетчер буде вводити протоколи – екстрений виклик чи ні. Це дозволить визначити, що це за виклик, яке обладнання потрібно, який автомобіль, в яку лікарню везти і так далі. Також у кожному автомобілі мають бути GPS-навігатори,
– сказала Супрун.

За словами чиновниці, на виклик має їхати автомобіль, який перебуває найближче до місця пригоди, а не той, який прив'язаний до конкретної служби швидкої допомоги.

Супрун підкреслила, що щодня отримує інформацію про те, як медики не встигли приїхати на допомогу, і пацієнт помер.

"Ми хочемо змінити систему надання екстреної допомоги від моменту дзвінка на лінію екстреної допомоги до моменту, коли пацієнта привезли в лікарню", – запевнила вона.

Крім того, планують змінити і склад бригад швидкої допомоги. Зокрема, МОЗ хоче запровадити професії парамедиків, медичних техніків, а також навчати водіїв наданню першої медичної допомоги. Таким чином, всі працівники екстрених служб підвищать свою кваліфікацію. Міністерство також планує підвищити їм зарплату і забезпечити якісним обладнанням для роботи.

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Проте, щоб система працювала якісно, ​​Супрун пообіцяла покращити взаємодію з іншими екстреними службами, які працюють в Україні – ДСНС, поліцією, а також вчителями та вихователями дитячих садків. Для них проведуть спеціальні тренінги.

При цьому, за словами очільниці МОЗ, процес реформування системи екстреної медичної допомоги нешвидкий і на нього необхідно щонайменше 5 років.

Теги: Здоров'я Лікування Медицина Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Медична реформа
Джерело: 24 Канал
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