МОЗ презентував додаток, де можна перевірити, які ліки видають безкоштовно
Міністерство охорони здоров'я запустило нову програму "Ліки контроль" для перевірки ліків, які внесені до Національному переліку основних лікарських засобів і власне їх повинні закуповувати державним коштом. На сторінці конкретного лікарського засобу зазначено, чи входить він до державної програми.
Про це повідомив на прес-конференції заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.
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За посиланням можна також перевірити наявність ліків у тій чи іншій лікарні. Відповідні списки мають бути розміщені й на інформаційних стендах лікарень.
У додатку можна також перевірити, чи включений конкретний препарат у програму "Доступні ліки".
Додаток "Ліки контроль"
"Коли користувач шукає препарат, йому випадає список препаратів. І ті ліки, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", позначені логотипом цієї державної програми. Можна зайти у картку препарату, подивитися на яких умовах можна отримати цей препарат і також перейти до покрокової інструкції, як саме отримати "доступні ліки". І так само щодо Нацпереліку", – розповіла голова правління ГО "Ліки Контроль" Наталія Гуран.
У випадку, якщо вам відмовляються надати ліки з цього переліку безкоштовно – слід писати скаргу.
Кожен пацієнт повинен знати, які ліки йому гарантує держава. Він повинен отримати їх в повному обсязі на весь курс лікування. Завдяки новому модулю в програмі "Ліки контроль" пацієнти зможуть дізнатися, які препарати їм гарантуються безкоштовно і з'ясувати, чи не забули про них сказати в лікарні,
– зазначив Ілик.
Директорка програми "Громадське здоров'я" Вікторія Тимошевська, наголосила, що міжнародний фонд "Відродження" має намір забезпечити фінансову підтримку роботи і розвитку цього додатка. Зокрема, найближчим часом фонд планує завершити розробку автоматизованої електронної скарги на випадок, якщо пацієнт не отримав в лікарні ліки, що входять до Нацреєстру.