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МОЗ пропонує нові санітарні норми для школи: як зміниться тривалість виконання домашніх завдань

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Вперше за 17 років можуть оновити санітарні норми у школах
Вперше за 17 років можуть оновити санітарні норми у школах / 24 канал

Міністерство охорони здоров'я у співпраці з Міністерством освіти і науки пропонує до громадського обговорення оновлені санітарні норми для школи. Їх можуть оновити вперше за 17 років.

Про це йдеться на сайті МОЗ України.

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У міністерстві пропонують скоротити тривалість виконання домашніх завдань.

Для 3–9 класів рекомендується, аби виконання домашніх завдань тривало не більше 1 години, для 10–12 класів – не більше 1,5 години. А для учнів першого і другого класів домашні завданні взагалі не рекомендовані.

моз освіта скоротити тривалість виконання дз
Скорочення тривалості виконання домашніх завдань

Школи отримують можливість самостійно організовувати простір

Пропонується скасувати нормативи щодо відстані між партами, а в 1-4 класах рекомендовано облаштувати в навчальних приміщеннях місця для відпочинку та ігор.

моз освіта нові санітарні норми
Плануються місця для відпочинку та ігор

Вчителі можуть використовувати сучасні технології

"Дозволено використання в навчальному процесі інтерактивних дошок, мультимедійних технологій та пристроїв. Враховано можливості сучасного інженерного забезпечення (освітлення, доступу в інтернет тощо)", – йдеться в повідомленні МОЗ.

моз освіта сучасні технології
Дозволено використання сучасних технологій

Зазначено, що після занять із застосуванням мультимедійних технологій, має проводитись фізкультхвилинка та гімнастика для очей, а в кінці уроку – фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

моз освіта
Має проводитись фізкультхвилинка

Харчування учнів має відповідати сучасним рекомендаціям

Щоденне меню шкіл має включати, як мінімум, чотири страви, а калорійність обіду повинна складати близько 30% від добової потреби в енергії. Також у розроблених рекомендаціях чітко визначено максимально допустиму кількість цукру та солі для різних страв, є запропоновані продукти, корисні для дитячого організму. Окрім цього передбачена можливість організації кейтерингу.

моз освіта харчування у школах
Харчування учнів має відповідати сучасним рекомендаціям

Нагадаємо, цьогорічні першокласники вчитимуться вже у "Новій українській школі". Підхід до дітей, формат занять, навчальний матеріал – змінили. Для цього ще в квітні уряд розподілив і передав областям приблизно 1 мільярд гривень. Утім, не всі регіони їх освоїли, і подекуди діти ще не матимуть з 1 вересня нові парти чи дидактичний матеріал. Як перетворились українські школи завдяки реформі освіти дивіться тут.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Діти і неповнолітні Здоров'я Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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