МОЗ пропонує нові санітарні норми для школи: як зміниться тривалість виконання домашніх завдань

Міністерство охорони здоров'я у співпраці з Міністерством освіти і науки пропонує до громадського обговорення оновлені санітарні норми для школи. Їх можуть оновити вперше за 17 років.

Про це йдеться на сайті МОЗ України.

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У міністерстві пропонують скоротити тривалість виконання домашніх завдань.

Для 3–9 класів рекомендується, аби виконання домашніх завдань тривало не більше 1 години, для 10–12 класів – не більше 1,5 години. А для учнів першого і другого класів домашні завданні взагалі не рекомендовані.



Скорочення тривалості виконання домашніх завдань

Школи отримують можливість самостійно організовувати простір

Пропонується скасувати нормативи щодо відстані між партами, а в 1-4 класах рекомендовано облаштувати в навчальних приміщеннях місця для відпочинку та ігор.



Плануються місця для відпочинку та ігор

Вчителі можуть використовувати сучасні технології

"Дозволено використання в навчальному процесі інтерактивних дошок, мультимедійних технологій та пристроїв. Враховано можливості сучасного інженерного забезпечення (освітлення, доступу в інтернет тощо)", – йдеться в повідомленні МОЗ.



Дозволено використання сучасних технологій

Зазначено, що після занять із застосуванням мультимедійних технологій, має проводитись фізкультхвилинка та гімнастика для очей, а в кінці уроку – фізичні вправи для профілактики загальної втоми.



Має проводитись фізкультхвилинка

Харчування учнів має відповідати сучасним рекомендаціям

Щоденне меню шкіл має включати, як мінімум, чотири страви, а калорійність обіду повинна складати близько 30% від добової потреби в енергії. Також у розроблених рекомендаціях чітко визначено максимально допустиму кількість цукру та солі для різних страв, є запропоновані продукти, корисні для дитячого організму. Окрім цього передбачена можливість організації кейтерингу.



Харчування учнів має відповідати сучасним рекомендаціям

Нагадаємо, цьогорічні першокласники вчитимуться вже у "Новій українській школі". Підхід до дітей, формат занять, навчальний матеріал – змінили. Для цього ще в квітні уряд розподілив і передав областям приблизно 1 мільярд гривень. Утім, не всі регіони їх освоїли, і подекуди діти ще не матимуть з 1 вересня нові парти чи дидактичний матеріал. Як перетворились українські школи завдяки реформі освіти дивіться тут.

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