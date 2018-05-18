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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

МОЗ пропонує скасувати дозвіл на заняття народною медициною

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Цілительство (народна медицина)
Цілительство (народна медицина) / Фото з вільних джерел

Міністерство охорони здоров'я України хоче скасувати раніше виданий дозвіл заняття народною медициною як метод оздоровлення, профілактики, діагностики та лікування. Відомство уже підготувало відповідний законопроект.

Про це інформує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

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Вона зазначила, що такі методи лікування не обґрунтовані наукою. Тим більше, що будь-які методи діагностики та лікування повинні бути безпечними та дієвими для пацієнтів.

Законопроект передбачає скасувати дозволи на заняття цілительством, а також заборону реклами народної медицини.

"Якщо його ухвалять, це не означатиме, що люди, які практикують цілительство, не зможуть цим займатися. Проте їхня діяльність не визнаватиметься законом, як така, що може допомогти комусь не хворіти чи вилікуватися", – підсумувала Супрун.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.

 

Теги: Здоров'я Здорове життя Медицина Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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